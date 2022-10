Sampdoria, l’ex Turci: “Stankovic non ha la bacchetta magica. Con la Cremonese…”

Intervistato da La Provincia, l'ex portiere anche della Sampdoria Luigi Turci ha detto la sua sulla squadra blucerchiata ma anche sulla Cremonese , altra sua ex squadra, in vista della gara di lunedì di campionato tre le due formazioni.

SAMPDORIA - "La società blucerchiata non sta passando un bel momento. Situazione societaria confusionaria. Si aspetta da tempo l’arrivo di uno sceicco che fino ad ora non è mai arrivato. L’arrivo di un allenatore come Stankovic ha dato la carica ma nessuno ha la bacchetta magica. La qualità della rosa non rispecchia la classifica", ha detto Turci.