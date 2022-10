Sampdoria, l’ex Vierchowod: “Chi deve comprare aspetta che club vada male…”

Sono ore caldissimi in casa Sampdoria in chiave cessione. A parlare della situazione del club ed in generale di come si comportano gli imprenditori quando devono acquistare una società di calcio ha parlato Pietro Vierchowod a TMW Radio.

"Un imprenditore può investire certe cifre per un club? Secondo voi cosa fa? Aspetta che vada male per prenderlo. È per questo che si fa fatica ora a trovare un imprenditore", ha detto lo storico ex blucerchiato Vierchowod. "Qualche anno fa la cordata di Vialli non riuscì ad acquistare la Sampdoria perché Ferrero voleva più soldi. Quello poi si è rivelato essere un errore. La situazione attuale non è facile, ci sono tanti milioni di debiti. Se non salta fuori qualcuno pronto ad accollarsi i debiti che sono tantissimi per una società come quella blucerchiata... Se ho sentito Lanna? Sì, l'ho sentito un ventina di giorni fa e lui spera di arrivare a fine anno e a pagare tutto e tutti".