Sampdoria, l’ex Viviano: “Pausa Mondiale servirà alla squadra. Con Stankovic…”

Lo stop per il Mondiale in Qatar potrebbe aver fatto bene alla Sampdoria chiamata a rimediare, al rientro dalla sosta, ad un avvio di stagione in Serie A davvero negativo con soli 6 punti in classifica dopo 15 turni. Secondo il grande ex Emiliano Viviano, proprio la pausa per il torneo iridato potrebbe aver fatto bene agli uomini di Stankovic per ripartire al meglio e trovare i giusti risultati.