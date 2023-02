Sampdoria, l’incontro con l’avvocato Bissocoli per sperare: tre obiettivi

Saranno 180 i giorni del suo mandato nei quali l'avvocato dovrà trovare un accordo con i creditori e, soprattutto, ottenere nuovi prestiti dalle banche per far fronte alle scadenze ormai imminenti. Tre gli obiettivi principali in questo momento. In primis pagare gli stipendi entro il 16 febbraio per scongiurare penalizzazioni (si parla di un ipotetico -2 in classifica). Successivamente un secondo obiettivo che sarà quello di trovare i fondi per essere in grado di pagare ogni mese la rateizzazione con il Fisco.