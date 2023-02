Sampdoria, Mannini: “Con la penalizzazione situazione precipita”

“Io come tutti i sampdoriani che questa situazione si possa risolvere. Già di punti ne abbiamo pochi e se arriverà anche la penalizzazione diventa tutto molto complicato. Io sono da tanti anni nel calcio e so che tutto è possibile. Finché la matematica non ci da retrocessi bisogna sempre provarci. Ultimamente la Sampdoria, anche se non ha fatto punti, se la sta giocando con tutti. Prima della sosta dei Mondiali non ci sarebbe stata nemmeno l’ipotesi di non perdere una partita. Ora qualcosa sta cambiando ed è viva. In casa con l’Udinese meritava di vincere con l’Empoli di non perdere”.