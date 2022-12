Sampdoria, Mannini: “Giocatori non hanno più alibi perchè lo stipendio lo prendono”

L’ex calciatore Moreno Mannini è intervenuto durante la trasmissione Piazza Affari, in onda su TMW Radio, per parlare della situazione attuale della Sampdoria.

“Il ricordo di Sinisa non se ne andrà mai. Siamo anche stati compagni di stanza in ritiro e mi ha lasciato tanto a livello di valori umani, nonostante fosse più giovane di me. Ha sempre affrontato le difficoltà con il sorriso”.

“Lui si è messo in gioco e ci sta mettendo tutto. I giocatori invece non hanno alibi, perché lo stipendio continuano a percepirlo, servirà compattarsi e lottare. In attacco continuano a non arrivare i gol e con questi numeri non ci sono speranze. Bisognerà cambiare qualcosa. È giusto comunque elogiare il pubblico, che ha sempre incoraggiato la squadra fino alla fine di ogni partita”.