Sampdoria, ritorna Ferrero: la Figc pronta a intervenire?

Situazione paradossale in casa blucerchiata

Cambio di proprietà per la Sampdoria che accoglie, nuovamente, Ferrero. Situazione paradossale, ma in linea con quanto accaduto negli ultimi giorni. La redistribuzione delle quote di HM, la srl che controlla la Sampdoria, vede la figlia Vanessa con il padre e il nipote Giorgio cedere la maggioranza all’ex presidente Massimo. Una situazione che segna una svolta, visto che "il Viperetta" non aveva mai avuto un ruolo diretto di controllo.

La società ha preso atto della redistribuzione di quote nella famiglia Ferrero, che potrebbe preludere a un rinnovo del CdA nel senso di una restaurazione anche formale degli assetti precedenti agli arresti del 6 dicembre 2021. A tutti gli effetti, l'ex presidente ha il diritto di convocare in prima persona una nuova assemblea per rinnovare o integrare la governance del club blucerchiato.

Ma le aspettative degli attuali dirigenti riguardano anche e soprattutto il ruolo della FIGC, da sempre spettatore passivo e disinteressato delle sorti di una squadra di grande prestigio. La Sampdoria fattura infatti decine di milioni di euro e di fatto viene controllata dal titolare di una quota di 27.500 euro in una srl dal capitale sociale di 50mila euro. Ma non solo. Un titolare che, oltre alle due procedure concordatarie civili relative ad aziende del suo gruppo, ha un procedimento giudiziario in corso in Calabria. Intanto Lanna e gli altri consiglieri continuano a lavorare per salvare la società. Con un pensiero in più.