Sampdoria, mercato in uscita bollente: il fantasista può andare in B

Potrebbero esserci novità di mercato in casa blucerchiata.

Redazione ITASportPress

Cessione, mercato e tentativo di permanenza in Serie A. Sono tanti gli argomenti caldi di questo fine 2022 per la Sampdoria. Uno di questi, come detto, anche il prossimo programma delle trattative di gennaio.

Oltre al nome di Ciccio Caputo, in uscita pare esserci anche Valerio Verre, trequartista mai veramente nei piani dei vari mister nell'ultimo anno. Il giocatore è finito nel mirino di Palermo, Bari e Cagliari. A quanto riporta TMW, il fantasista sarebbe la prima scelta di diversi tecnici: Mignani del Bari potrebbe puntare su di lui in caso di cessioni illustri a gennaio così come punta a fare il tecnico del Palermo. Diversa la situazione a Cagliari dove il possibile arrivo di Verre dovrà prima passare dal parere di Claudio Ranieri, neo allenatore annunciato nelle scorse ore.

Certamente in casa Samp sono previsti dei cambiamenti. La speranza di Stankovic è quella, in caso di cessioni, di vedere comunque la sua rosa competitiva e numericamente ok.