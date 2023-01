Sampdoria, mercato low profile ma con qualche novità

In attesa di notizie importanti per il futuro societario della Sampdoria, si cerca di fare mercato e prendere qualche rinforzo. Il club blucerchiato è vicino a Abdou Harroui (centrocampista olandese di origine marocchina del Sassuolo) e Martin Turk (estremo difensore della Reggiana ma di proprietà del Parma). Operazione che il club ligure chiuderà con la formula del prestito secco. Due tasselli per Dejan Stankovic che come ha detto ieri alla salvezza ci crede ancora nonostante il -6 dalla zona salvezza occupata dallo Spezia. Ma il serbo ha visto una squadra che ha voglia e determinazione ed è cresciuta sotto l'aspetto fisico e mentale.