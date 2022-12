Sampdoria, mercato prende forma tra acquisti e cessioni. Le ultime

La Sampdoria alla ripresa del campionato sa di dove cambiare marcia se vuole provare a centrare la salvezza che al momento appare come una vera impresa. La dirigenza blucerchiata intanto è attiva in chiave mercato pur non disponendo di un budget importante. Come riporta oggi il Secolo XIX, la Sampdoria prima di acquistare deve cedere. Il nome più caldo è Caputo, che Stankovic ha inserito tra i cedibili con Quagliarella. Per Ciccio c’è il pressing dell’Empoli, ritorno in Toscana che l’attaccante gradisce più di altre ipotesi, come Verona e Cremonese. La stessa Samp preferisce darlo a una squadra che ora non è concorrente per la salvezza. Da Empoli, in cambio, possono arrivare due giocatori. In pole ci sono Lammers e Pjaca, in prestito rispettivamente da Atalanta e Juve e che possono essere gira- ti entrambi alla Samp. In alternativa, potrebbe arrivare uno solo dei due, magari con uno tra Henderson e Marin centrocampisti in uscita tra i toscani. Le possibilità di scambio con l’Empoli sono concrete ma devono incastrarsi ancora un pò di tasselli, dalla volontà dei giocatori interessati agli equilibri economici da preservare per i due club. Per ora, quindi, Caputo partir‡ regolarmente con i compagni per la Turchia. Tra gli altri nomi circolati per l’attacco ci sono anche le punte in uscita dal Verona, Henry e Lasagna più di Djuric. Il francese, uomo d’area, Ë quello che per caratteristiche più manca alla Samp. Tra i profili accostati spesso ai blucerchiati c’è Shomurodov, destinato a lasciare la Roma a gennaio. Per la difesa, il primo obiettivo resta l’austriaco Dragovic della Stella Rossa.