Sampdoria, si cercano rinforzi: due i nuovi obiettivi

Stessa situazione anche all’interno del rettangolo da gioco. La Sampdoria si trova al penultimo posto in classifica ed è reduce dalla sconfitta contro l’Udinese maturata nei minuti finali. Momento complicatissimo per la truppa di Stankovic, che ora cerca ulteriori rinforzi sul mercato per provare a puntare ad una miracolosa salvezza.

L’obiettivo è migliorare la rosa in vista del girone di ritorno. Nonostante due buone prestazioni contro Empoli e Udinese, la squadra blucerchiata continua a fare grande fatica in zona gol e per questo motivo, dopo lo scambio Lammers-Caputo, prosegue la ricerca di un nuovo centravanti. L'ultima idea porta a Ilija Nestorovski dell'Udinese, ma non è l'unica. Si lavora anche su altri profili. Il grande obiettivo continua ad essere il difensore Aleksandar Dragovic della Stella Rossa: dopo un iniziale muro, il club serbo pare ora pronto a rivedere la sua posizione e se ci sarà l'apertura al prestito, i blucerchiati saranno in prima fila. Prosegue parallelamente anche la ricerca di un centrocampista, anche se è in stand-by la trattativa Harroui col Sassuolo dopo l'accordo trovato col calciatore. Nelle ultime ore, inoltre, si è parlato anche di un possibile interessamento per Cuisance del Venezia.