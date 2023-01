Sampdoria, morto ex difensore Bernasconi

È morto oggi all’età di 90 anni Gaudenzio Bernasconi, ex difensore e bandiera della Sampdoria che vanta anche 6 presenze in Nazionale tra il 1956 e il 1959. A pochi giorni dalle premature scomparse di Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli, un altro lutto colpisce il club ligure: al settimo posto nella classifica all time di presenze (365) con la maglia della Sampdoria, dopo aver esordito in Serie A con l’Atalanta, giocò per undici stagioni in blucerchiato, diventando uno dei beniamini della tifoseria. Fece il suo debutto in Nazionale il 25 aprile 1956 a Milano in occasione del successo in amichevole (3-0) con il Brasile per poi indossare altre cinque volte la maglia azzurra. Alla sua famiglia le condoglianze della FIGC e del presidente federale Gabriele Gravina.