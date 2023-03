Sampdoria, mossa a sorpresa di Ferrero: rileva quote figlia ed è al comando

Dal suo arrivo in blucerchiato, nel 2014, Ferrero non era mai stato intestatario di quote ma a quanto pare in questi ultimi giorni avrebbe rilevato dalla figlia Vanessa il 55% delle azioni, per un valore pari a 27.500,00 di euro. L’assetto societario della capogruppo risulta quindi cambiato con il Viperetta socio di maggioranza (55%), Vanessa Ferrero (25%) e Giorgio Ferrero (12.5%), in minoranza. Resta anche PBK Servizi Fiduciari S.P.A. con il suo 4.76%.