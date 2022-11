Sampdoria, Murillo: “Dobbiamo guardarci allo specchio. Tifosi arrabbiati hanno ragione”

Intervista a Il Secolo XIX per il difensore della Sampdoria Jeison Murillo . Il centrale ha parlato delle prime quindici gare di campionato che hanno visto la formazione blucerchiata ottenere solo 6 punti in classifica. Una situazione molto complessa che dovrà essere ribaltata al ritorno dalla sosta Mondiale.

"Comincia un nuovo percorso. In campo dovremo trovarci come una famiglia, siamo tutti sulla stessa barca, per cambiare rotta dobbiamo lavorare molto forte. Ognuno sa di doversi guardare allo specchio, di dover lavorare e dare di più di quanto fatto", ha detto Murillo cercando di spronare se stesso e i compagni.