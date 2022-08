Sampdoria, Murillo: “Sono concentrato, ma con l’offerta giusto può cambiare tutto”

SENSAZIONI - "Mi sento bene, mi sto allenando per essere sempre al cento per cento, a livello individuale e collettivo. È vero che mi resta ancora solo un anno di contratto… in questo momento sono a Genova e ho la mente completamente focalizzata sulla Sampdoria. E sono pronto a ripartire per la nuova stagione. Ho sentito le parole del mister e fanno sempre piacere. Per un calciatore godere della fiducia del proprio allenatore ha un grande valore. Io sono a disposizione sua e della società. Poi nel calcio, come nella vita, le cose possono cambiare rapidamente".

FUTURO E GIAMPAOLO - "Ho ancora solo un anno di contratto, vedo che alcuni calciatori sono stati già ceduti di fronte a ottime offerte… Dipenderà eventualmente dalla proposta. Ripeto, deve essere buona per la Sampdoria e per me. Diciamo che ho una preferenza per la Spagna. Ma sono un professionista e quindi so per certo che il mercato non è per me fonte di distrazione. In questo momento al centro dei miei pensieri c’è la partita di Coppa Italia con la Reggina. E subito dopo il campionato. Come allenatore ha le idee molto chiare, gli piace impostare il lavoro sulla palla. E poi si vede che ci tiene in maniera speciale alla Samp. Tutto questo mi intriga. Senza tralasciare la sua mentalità vincente, che si sente. Ed è fondamentale per raggiungere qualunque obiettivo. Ti trasmette tanti stimoli e professionalmente essere allenati da lui è un arricchimento".