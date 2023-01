Sampdoria-Napoli, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 18 per la sfida di campionato di Serie A.

Sampdoria-Napoli si gioca oggi, domenica 8 gennaio 2023 alle ore 18 per la 17^ giornata di Serie A. Sfida molto importante per entrambe le squadre. Da una parte i blucerchiati di Stankovic che vogliono dare ontinuità dopo la vittoria contro il Sassuolo, dall'altra i partenopei di Spalletti che devono riscattare il k.o. contro l'Inter.

Sampdoria-Napoli, le ultime Sampdoria senza lo squalificato Amione e senza l'ex capitano Bereszynski, fresco di approdo proprio al Napoli. Ci sarà Murillo titolare con Nuytinck e probabilmente Murru adattato alla difesa a tre. Djuricic dovrebbe agire da trequartista alle spalle di Gabbiadini e di Lammers. Nel Napoli Meret tra i pali. Juan Jesus dovrebbe prendere il posto di Rrahmani in difesa. Elmas scalpita per un posto da titolare. Ad ogni modo, come annunciato da Spalleti, i partenopei vedranno 3-4 cambi programmati anche per far rifiatare qualcuno. Titolarissimi Osimhen e Kvaratskhelia.

Probabili formazioni e dove vederla — La partita tra Sampdoriae Napoli andrà in scena, come detto, oggi domenica 8 gennaio 2023 alle ore 18 per la 17^ giornata di Serie A. I tifosi delle due squadre e gli appassionati potranno seguire la gara in diretta e streaming.

Il match di campionato tra blucerchiati e azzurri sarà trasmesso in diretta ed esclusiva su DAZN: per vederla in tv sarà necessario scaricare l'app di su una smart tv compatibile, utilizzare console PlayStation o XBox, oppure dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast. In alternativa, il TIMVISION Box.

Per vedere Sampdoria-Napoli in tv, inoltre, gli abbonati a Sky e potranno attivare 'Zona DAZN' e godersi la partita sul canale 214 del decoder di Sky.

Di seguito le probabili formazioni della sfida odierna:

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Murru; Leris, Vieira, Rincon, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.