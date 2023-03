Sampdoria nel segno della nostalgia: nasce il club “Luca Vialli e Bobby gol”

La scomparsa di Gianluca Vialli all'età di 58 anni è stato un colpo pesante per tutti gli appassionati di calcio, ma in particolare per i tifosi della Sampdoria. Con l'assistenza di Roberto Mancini, i due hanno creato un vero e proprio duo delle meraviglie a Genova e viene così ricordato: nasce il Sampdoria Club 'Luca Vialli e Bobby Gol', con sede nella prestigiosa Villa Sauli Grimaldi in via Colombo. Il club è stato fondato dal parlamentare ligure Angelo Vaccarezza e verrà presentato mercoledì 14 marzo alle ore 13 in Regione nella Sala Trasparenza, con la presenza del vicepresidente della giunta Alessandro Piana e del presidente del club Marco Lanna.