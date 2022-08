Sampdoria, nelle prossime ore l’approdo di un centrocampista: i dettagli

Gonzalo Villar sarà un giocatore della Sampdoria. Negli ultimi giorni c'era stata un'accelerata dell'affare e oggi, dopo aver definito tutto, sono previste le firme dei documenti per ufficializzare l'accordo. Questione di ore o giorni per l'ufficialità definitiva, ma Villar, ormai ex giocatore della Roma, indosserà la maglia della Samp nella prossima Serie A.