Sampdoria non sfonda e la Salernitana esce indenne da Marassi

Nonostante un buon secondo tempo all'attacco, la Sampdoria rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria in casa. I blucerchiati, privi di diversi titolari, non vanno oltre lo 0-0 contro la Salernitana. Qualche chance da entrambe le parti, ma nel complesso poche emozioni a Marassi. La squadra di Stankovic rimane ultima in classifica con 12 punti, 9 in meno dello Spezia quartultimo, mentre quella di Paulo Sousa mantiene invariato il vantaggio sulla zona salvezza.