Sampdoria, nove reti al Castiglione nella prima amichevole estiva

Comincia con una goleada il cammino estivo della Sampdoria che questo pomeriggio ha battuto il Castiglione con il punteggio di 9-1. Giampaolo non cercava indicazioni tattiche ma ha lavoro sui singoli. Una buona sgambata e nulla più. Gli altri appuntamenti: domenica 17 luglio alle 17 per Sampdoria-Bienno, mercoledì 20 luglio alle 17 per una partitella in famiglia. Ultimo atto delle dirette Primocanale nella fase del ritiro estivo, sabato 23 luglio alle 18 al "Rigamonti" di Brescia contro i biancocelesti locali, che parteciperanno alla prossima serie B. In questo caso le repliche saranno alle 21 e alle 23.