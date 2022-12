Sampdoria, Novellino: “Ferrero in difficoltà, pubblico non merita vivere tutto ciò”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Walter Novellino, ex calciatore del Milan ed ex allenatore del Napoli. "Inizierà un nuovo campionato, anche se la preparazione è diversa e costituita da tante gare da disputare per ritrovare l'adeguata condizione fisica e mentale. Si può vincere e perdere, ma sono delle amichevoli che lasciano il tempo che trovano".

Ferrero Giudizio sulla situazione della Samp di Novellino, ex allenatore blucerchiato, alla luce del possibile ritorno di Massimo Ferrero alla guida del club nel caso in cui riuscisse ad effettuare l'aumento di capitale in occasione della prossima assemblea degli azionisti, necessario per mettere in sicurezza i conti del club: "In campionato la squadra sta viaggiando in posizioni di classifica non consone, è un periodo decisamente complicato. Ferrero non lo conosco, è in difficoltà, ma il pubblico non merita di vivere questa vicenda particolare".