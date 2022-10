Sampdoria, Novellino: “Svolta può arrivare ma avrei scelto allenatore italiano”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Walter Novellino, ex calciatore del Milan ed ex allenatore del Napoli e della Sampdoria dal 2002 al 2007. Prima battuta sulla...

Redazione ITASportPress

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Walter Novellino, ex calciatore del Milan ed ex allenatore del Napoli e della Sampdoria dal 2002 al 2007.

Prima battuta sulla situazione difficile per Juve e Milan in Champions: "Determinate scelte nella gara con il Chelsea hanno penalizzato i rossoneri, i quali stavano disputando una grande gara. Stona anche la sconfitta dei bianconeri in una partita decisamente abbordabile sulla carta. Ma ciò dimostra che in Champions non esistono partite facile, le motivazioni sono altre. La Juve ha avuto tante difficoltà soprattutto nel palleggio, nonostante i tanti calciatori validi presenti in rosa. Non si può giustificare questa squadra. Al di là di tante situazioni, non si comprende il reale motivo di queste prestazioni. La responsabilità è sempre attribuita a noi allenatori, ma attualmente stanno deludendo tutti i membri del club".

La Juve dovrebbe continuare con Allegri? "Credo di sì, alla lunga ne usciranno insieme, anche per il valore importante della rosa".

La Lazio sta impressionando tanto in Serie A: Sarri rimpianto della Juve? "È evidente l'operato di Maurizio, anche perché solitamente non entra facilmente in sintonia con il gruppo. I biancocelesti hanno uno degli attacchi e delle difese più forti della Serie A. Sarri ha bisogno di dare tempo ai reparti, ma la Lazio ha avuto pazienza e lo sta dimostrando. Il club può puntare al titolo".

Commento sulla stagione della Samp? "La squadra ha i giocatori per poter invertire la rotta. Nonostante le numerose difficoltà economiche, la società è costantemente presente. La squadra non ha avuto un buon avvio di stagione, ma ho fiducia in Stankovic, anche se avrei puntato su un allenatore italiano". Chi sarà il sostituto di Rrahmani? "Non so se giocherà Juan Jesus o Ostigard. Ma credo sia opportuno schierare il sostituto naturale del kosovaro, punterei sull'ex Genoa".