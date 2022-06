Sampdoria, novità sul tema cessione e spunta il nome del nuovo direttore sportivo

La Sampdoria sta vivendo un periodo di cambiamenti. Il club blucerchiato è infatti impegnato nella questione riguardante la cessione. In questo periodo si sta anche pensando a rinforzare la squadra in vista del prossima campionato. In queste ore sono arrivate le parole dell'amministratore delegato di Banca Lazard Italia che ha fatto il punto sulla cessione della Doria: "L'auspicio è di identificare un soggetto prima della fine della campagna acquisti. Molto spesso parliamo di consorzi, i soggetti maggiormente accreditati sono americani". Le voci si susseguono con insistenza e la nuova deadline è stata fissata al primo settembre, alla chiusura del calciomercato.