Sampdoria, Nuytinck: “Sono qui per Stankovic. Ecco cosa mi ha detto”

«Saranno sei mesi di guerra sportiva per noi ma a me piace così». Mica per altro lo chiamano tutti Brambo. Bram Nuytinck là in trincea sta davvero a proprio agio. Non ha paura di nulla e ora è pronto a combattere per la causa blucerchiata. «Ho scelto la Sampdoria perché è un grande club – attacca il difensore classe 1990, già in campo nel successo sul Sassuolo -, la tifoseria è importante e la città è molto bella. Ho fiducia di fare bene e sono pronto, mi alleno sempre forte: voglio giocare e aiutare la squadra».