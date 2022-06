Sampdoria, obiettivi chiari ma serve fare cassa: in e out in casa blucerchiata

Poi, sarà il momento di fare chiarezza sulle uscite, dove nella lista dei partenti sono tanti i nomi in bilico. Secondo La Gazzetta dello Sport, "un sacrifico economico potrebbe essere fatto a titolo definitivo solo per un giovane dal grande avvenire, mentre per il resto i blucerchiati si affideranno principalmente ai prestiti, com’era stata del resto la linea già tracciata nell’ultimo mercato invernale".

MOSSE - Il prossimo 6 luglio, data di partenza del raduto, la Sampdoria e Marco Giampaolo potrebbero trovarsi davanti ad abbondanza in attacco dove diversi nomi dovranno uscire. Resteranno Quagliarella, Gabbiadini e Caputo, se questo non dovesse chiudere con la Lazio. Partiranno, invece, Torregrossa, De Luca e La Gumina così come Bonazzoli. Negli altri reparti, via Askildsen e Depaoli. Si cercherà di trattenere Sabiri e Damsgaard. Mentre anche i big Thorsby e Candreva potrebbero accasarsi altrove. Stesso destino per uno dei due portieri, Audero o Falcone, in caso di offerta giusta. L'importante sarà avere una rosa non extralarge, cosa che non piace al tecnico di Bogliasco.