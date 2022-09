Sampdoria, oggi prima udienza per l’ex presidente Ferrero

Dopo essere tornato in libertà, ottenuta dal Tribunale di Paola la revoca degli arresti domiciliari, Massimo Ferrero ha atteso la prima udienza del processo a suo carico. L’udienza si terrà oggi, 21 settembre, data di inizio del procedimento a carico di Ferrero e di altri otto imputati per il fallimento di quattro aziende con sede in Calabria. L’ex presidente della Sampdoria non ha chiesto il rito abbreviato e quindi il processo si terrà con rito ordinario.