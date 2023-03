Sampdoria, oltre 200 milioni di debiti: per trasferte e steward…

Le ultime sulla società blucerchiata.

La Sampdoria non sta vivendo certo una stagione semplice tra campo e vicende societarie. Nelle scorse ore il Tribunale di Genova ha dato l'ok alla composizione negoziata fissando in 120 giorni il tempo in cui è precluso ai creditori di poter presentare istanza di fallimento nei confronti della società.

La misura di composizione negoziata della crisi, presentata dal CdA è stata accolta ma la "rilevanza dell'esposizione debitoria complessiva pari a circa 200 milioni di euro" individuata in tribunale hanno portato alla conclusione che l'unica via da proseguire non può "che passare, come correttamente individuato dalla ricorrente, nella cessione (in senso ampio) della società sportiva".

Evidenti i debiti, anche quelli verso i fornitori. Tra questi ci sarebbero aziende locali e non. Una di queste è quella che gestisce gli steward, con cui, per fortuna, la Sampdoria ha trovato un accordo per un pagamento partita per partita.

Una situazione simile anche per GenovaRent, che garantisce i trasferimenti in pullman dei blucerchiati, mentre le trasferte della prima squadra secondo Il Secolo XIX non risultano a rischio dato che è già stato saldato l'aereo charter, che servirà per Roma, Lecce, Udine, Napoli.

Per quanto riguarda, invece, gli hotel, questi vengono pagati a ridosso della gara, e quelli di Torino e Roma sono già stati sistemati.

Esisterebbero dei debiti anche con la CPA di Davide Giordano, l'agenzia incaricata della sicurezza al Mugnaini e di quella personale di Ferrero, e con le società calcistiche - Molassana e Genova Calcio - e pure con il servizio catering del Ferraris. Coinvolta Amt, che organizza il trasporto dei tifosi ospiti tramite navette.

Insomma, in questi 120 giorni a disposizione bisognerà trovare una soluzione in grado di risolvere tutto. Solo la cessione potrà evitare guai peggiori.