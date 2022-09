Sampdoria, ore di attesa per il futuro proprietario

Si è aperta una settimana cruciale per la Sampdoria tra campo e novità societarie annunciata dal possibile nuovo proprietario Francesco Di Silvio. «Penso che abbiamo già detto tutto. Ora bisogna solo agire e finire di lavorare da entrambe le parti» ha detto. Intanto alla festa del Club Il Tamburino di Pegli il presidente Marco Lanna ha auspicato novità a breve: resta da capire se saranno legate all’operazione Di Silvio-Al Thani, che in settimana dovrebbero mettere sul tavolo le garanzie bancarie richieste da Vidal e necessarie per concludere la trattativa che, in base alle sue dichiarazioni, porterà Di Silvio in tribuna d’onore da proprietario della Sampdoria nella trasferta di Bologna di sabato 8 ottobre alle 20,45 al Dall’Ara.