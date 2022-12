Sampdoria, ostacolo adempimenti fiscali superato

Buone notizie per quanto riguarda il futuro della Sampdoria che attende ancora di conoscere il nome di un investitore. Secondo quanto riporta primocanale.it nessun problema dagli adempimenti fiscali per il club. Fonti di Corte Lambruschini infatti rendono noto che sono stati messi in pagamento i corrispettivi delle prime tre rate Irpef in capo alla società, mentre le rate successive verranno saldate a cadenza mensile. Insomma in casa Samp c'è fiducia sulla prospettiva di evitare le sanzioni federali relative all'inadempienza nei termini di legge. Smentite quindi le voci allarmistiche, atte a generare sfiducia nei confronti dell'attuale consiglio di amministrazione, entrato in carica un anno fa in condizioni emergenziali e capace di gestire fino a oggi in modo rigoroso - grazie all'esperienza e alla credibilità del presidente Lanna e dell'economista Panconi, quest'ultimo fondamentale per la "diplomazia" verso il sistema creditizio - una società che, ben prima degli arresti in blocco per altre vicende di presidente e azionisti del 6 dicembre di un anno fa, versava in grave crisi.