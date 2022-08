Sampdoria, Osti: “Umiliati dalla Salernitana. Sarà campionato difficile per noi”

Il responsabile dell'Area tecnica della Sampdoria Carlo Osti ha analizzato la prestazione della squadra dopo il ko pesante all'Arechi contro la Salernitana. "Inspiegabile una prestazione simile dopo due partite giocate bene. Purtroppo abbiamo sbagliato tutto contro la Salernitana e siamo stati umiliati in campo. Adesso bisogna fare una riflessione ampia. Evidentemente ci siamo illusi dopo un buon inizio direi meno brutto del previsto visto la nostra situazione societaria. Lavorare a testa bassa e pedalando si potrà uscire da questo tunnel. Per noi sarà un campionato difficile e prendere quattro gol dalla Salernitana ci dovrà fare pensare molto. Cessione club? Non sappiamo nulla sulla vendita noi del gruppo squadra. Con le residue risorse abbiamo fatto operazioni mirate con cessioni che hanno portato liquidità e acquisti utili per il progetto tecnico di Giampaolo. Abbiamo quattro giorni per aggiustare qualcosa in chiave mercato. Con Winks c'è l'accordo con il Tottenham e speriamo tutto si possa concludere velocemente".