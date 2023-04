Sampdoria, è corsa contro il tempo: servono 15 milioni entro fine maggio

Non è un momento facile per la società blucerchiata che è impegnata su più fronti

Mesi complicati e futuro da decifrare in casa Sampdoria. Oltre alla corsa salvezza sul campo, la truppa blucerchiata è impegnata anche su fronti probabilmente ancor più delicati: deve infatti continuare a lottare per salvare la sua stessa esistenza sportiva.

Come riportato da Tuttosport entro il prossimo 31 maggio il club dovrà parare gli stipendi di gennaio, febbraio e marzo, per un totale di 15 milioni di euro. Una cifra che deve essere ancora reperita e per la quale la proprietà si sta attivando, visti i tempi sempre più stretti.

I due advisor, Banca Lazard e PWC, sono alla costante ricerca di finanziatori disposti ad intervenire per evitare il fallimento. Fra i nomi più caldi c'è quello di Alessandro Barnaba , finanziare romano che rappresenta il fondo Merlyn Partners, già proprietario del Lille in Ligue 1.

Pare però piuttosto complicato pensare che Barnaba, sempre interessato alle vicende di casa Samp, entrerà in gioco prima che il club blucerchiato non sia in fase pre fallimentare dato che non c'è alcuna intenzione di accollarsi i 40 milioni di debiti extracalcistici accumulati dalla gestione di Massimo Ferrero, ai quali vanno aggiunti altri 140 che compongono l'attuale esposizione debitoria della società.