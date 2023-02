Sampdoria, pagamento stipendi: c’è un accordo con i giocatori

Potrebbero esserci novità in casa Sampdoria in merito al pagamento degli stipendi che dovrebbe avvenire entro il 16 febbraio. Il club dovrebbe versare 10,5 milioni di euro, ma si tratta di una cifra che attualmente non è nelle disponibilità di Corte Lambruschini.

Si tratterebbe di un accordo individuale e non collettivo. A tendere una mano al club in primis i senatori con Audero, Gabbiadini, Quagliarella, Ravaglia e Rincon. In una prima battuta pare che si sia trovata subito un'apertura. Ora la palla passa ai vari legali e procuratori.

L'ipotesi resta comunque complicata in quanto non in tutti i contratti sono presenti parti variabile. Ad ogni modo una soluzione andrà trovata entro il 16 febbraio anche per non dover poi incombere in una penalizzazione (si parla di -2 punti in classifica)