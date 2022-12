Sampdoria, pareggio nel secondo test in Turchia: 2-2 contro l’Adana Demirspor

La Sampdoria è scesa in campo per disputare la sua seconda amichevole nel ritiro in Turchia. Dopo il primo match vinto 5-1 contro i sudafricani del TS Galaxy, la squadra di Stankovic ha fatto visita all'AdanaDemirspor, club allenato da Vincenzo Montella che milita nella Super Lig turca. La sfida è terminata col punteggio di 2-2, con i blucerchiati beffati nei minuti di recupero. Al New Adana Stadium test positivo per la Doria che ha confermato le buone cose viste nella scorsa gara.