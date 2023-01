Sampdoria, parla Quagli: “Serve un esperto. Cessione o fallimento”

"La domanda presentataci dal consiglio di amministrazione della società non è completa. Alla verifica dei requisiti per accedere alla composizione negoziata manca ancora il certificato dei debiti della società, sia quelli tributari, che riguardano cioè l’Agenzia delle Entrate, sia quelli previdenziali, che competono all’Inps. Una volta che avremo a disposizione questi dati allora potremo procedere", ha detto Quagli. "Sicuramente questa è una procedura che consente di gestire la vicenda al di fuori del tribunale. Con una trattativa tra debitore, in questo caso la Sampdoria, e creditori in primo luogo banche. Diciamo che questo percorso è una sorta di diritto-dovere dell’impresa di dotarsi degli strumenti che consentono di scongiurare la crisi".