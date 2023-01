Sampdoria, parola d’ordine ricaricare le batterie in vista dell’Udinese

La Sampdoria ha chiuso il turno di Serie A della 18^ giornata e lo ha fatto con una sconfitta contro l'Empoli che ha portato con sé tante polemiche. Nessun componente della squadra né mister Stankovic ha parlato dopo il match, ma il post gara è stato affidato al presidente Lanna che ha chiesto spiegazioni per le decisioni arbitrali piuttosto discusse.

La situazione di classifica non è buona e per questo, in vista del prossimo impegno, serve resettare e ricaricare le batterie.