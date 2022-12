Sampdoria, per la cessione Ferrero rilancia: la mossa

Nelle scorse ore è andata deserta l'assemblea dei soci programmata in casa Sampdoria . Una situazione annunciata e che vede uno scenario ben delineato per il futuro. Come riportato da Il Secolo XIX, infatti, sono state già decise le prossime date ufficiali a gennaio durante le quali, obbligatoriamente, dovrà andare in scena la riunione.

In caso andasse nuovamente deserta, come spiegato, sono previste altre tre date: 10 e 20 gennaio e 2 febbraio. Si tratta di una mossa di Ferrero per avere un’assemblea “aperta” in modo da avere un mese per dare concretezza all’operazione finanziaria per puntellare i conti e poi dare il via alla cessione. La conferma di questo è l’ordine del giorno: "aumento del capitale sociale, previa copertura di eventuali perdite, fino all’importo di euro 50 milioni. Delibere inerenti e conseguenti".