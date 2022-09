Sampdoria, per la cessione lo sceicco c’è: arriva la conferma

La situazione e le novità sulla cessione del club blucerchiato.

Redazione ITASportPress

Continuano i rumors sulla cessione della Sampdoria e soprattutto quelli relativi alla presenza di uno sceicco, Khalid Faleh Al Thani, interessato all'acquisto del club. A conferma il tutto ci ha pensato Francesco Di Silvio, imprenditore e produttore cinematografico, il cui nome è stato più volte accostato appunto ad una trattativa per il club di Genova.

Nelle scorse ore si erano diffuse indiscrezioni che volevano appunto la presenza dell'uomo in città per uno o più incontri per la cessione della società. Notizia che a Il Secolo XIX, lo stesso Di Silvio ha smenito: "Sono a Misano Adriatico, all’Hotel… e non ho in programma di venire a Genova. Né ho mai detto che lo avrei fatto. Lo farò solo quando il dottor Vidal me lo dirà. Però ci tengo a ribadire una cosa lo sceicco esiste".

Sull'operato di Vidal, trustee incaricato della vendita del club doriano: "Quando ho iniziato questa avventura, il dottor Vidal nutriva dei dubbi sulla mia proposta. Anche perché ci siamo affidati a degli advisor pessimi. Vorrei ringraziare Vidal, un grande professionista, perché ci è sempre stato vicino. Indicandoci quello che avremmo dovuto fare per consegnare la documentazione richiesta nel modo corretto. Preciso che Vidal non ha mai, dico mai, ostacolato in nessun modo la nostra iniziativa. Adesso finalmente stiamo facendo le cose nel modo giusto".

Parlando ancora della trattiva e dello sceicco interessato alla Sampdoria. "Ripeto, esiste, esiste. Perché non siamo stati presi sul serio e invece siamo in gara anche noi, in competizione con gli altri soggetti interessati, ma attenzione non sto dicendo che siamo arrivati alla fine. Dobbiamo completare la documentazione, lo faremo a breve. E poi speriamo di poter chiudere la trattativa".