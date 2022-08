Sampdoria, per la cessione rispunta anche il nome di Gianluca Vialli

In casa Sampdoria non tiene banco solo la nuova stagione calcistica 2022-23 ma anche le vicende di mercato e soprattutto la cessione societaria. A tal proposito Il Secolo XIX fa il punto spiegando che potrebbe esserci di nuovo il nome di Gianluca Vialli tra quelli inseriti in un gruppo, composto anche dall'imprenditore Francesco Di Silvio e da Ivano Bonetti , interessato ad acquistare la società blucerchiata.

Tale team sarebbe in rappresentanza di un componente della ricca famiglia qatariota degli Al-Thani. Il quotidiano, sempre molto vicino alle vicende delle squadre liguri, riporta un virgolettato sul tema di Gianluca Vidal, l'uomo che dirige il trust nel quale è incapsulato il club blucerchiato: "Oggi (ieri ndr) mi ha telefonato per la prima volta un legale, si è presentato dicendomi di avere ricevuto il mandato da Di Silvio, Vialli e Bonetti per seguire questa trattativa". Vidal ha inoltre spiegato come abbiano "convenuto che il passaggio giusto sia quello di organizzare un incontro tra Al Thani e me, come peraltro avevo già proposto in passato. Questo legale ha condiviso questa strada e si è impegnato a organizzarlo. Aspetto notizie e sono pronto a partire in ogni momento. Confermo di non avere ricevuto fino a oggi nessuna offerta vincolante".