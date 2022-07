Sampdoria, per la cessione spunta anche fondo arabo ma senza Vialli

Da una parte Cerberus e Redstone Capital che starebbero analizzando i conti della Sampdoria dopo aver presentato l’offerta non vincolante per il suo acquisto. Dall'altra, però, ci sarebbe anche un fondo arabo che, a quanto riporta La Repubblica, potrebbe presto presentare la propria offerta non vincolante e accedere alla 'data room'. Rispetto, però, ai precendenti rumors, con gli arabi non ci sarebbe Gianluca Vialli , accostato nuovamente alla società blucerchiata.

Secondo quanto si apprende, un fondo saudita potrebbe presentare un’offerta non vincolante per la Sampdoria. Non si tratterebbe di Fahad Al Gergawi, manaer di fiducia dell’emiro di Dubai, Mahammed bis Rashid al Maktoum, che sarebbe riconducibile al gruppo Fawaz Abdulaziz Alhokair Group, in passato accostato anche al Milan e citato dal presidente Zamparini come possibile acquirente del Palermo nel 2010.