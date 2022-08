Sampdoria, per la porta ecco Contini in prestito

Colpo in entrata della Sampdoria che sistema la situazione porta. Alle spalle di Audero, portiere titolare, ecco arrivare dal Napoli il giovane classe 1996 Nikita Contini che si aggiunge anche al più esperto Ravaglia.

L'estremo difensore, come comunicato ufficialmente dalla società blucerchiata, arriva in prestito per un anno, ovvero fino al 2023.