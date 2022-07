Sampdoria, per un big in uscita ci sono due innesti in arrivo

Le mosse dei blucerchiati sul mercato.

Redazione ITASportPress

La Sampdoria si muove sul mercato. Come spiegato anche nelle scorse ore, le mosse dei blucerchiati saranno, per il momento, legate solo alle uscita. Prima sfoltire e poi acquistare e in un certo senso è quello che potrebbe presto accadere.

Il club, alle prese sempre con le questioni legate al possibile cambio di proprietà, lavora sul mercato con l'obiettivo primario di rinnovare difesa e centrocampo. Secondo Il Secolo XIX, in uscita ci sarebbe un big che potrebbe portare liquidità giusta per rinforzare la rosa. Si tratterebbe del gigante norvegese Thorsby. Sebbene il giocatore abbia un forte legame con la piazza, non disdegnerebbe un'avventura, magari all'estero. Ecco perché la società sta valutando bene ogni possibile offerta.

A fronte dell'uscita del centrocampista, ecco due entrate. Il primo nome sembra poter essere quello di Leverbe del Pisa per la difesa. Per quanto concerne il centrocampo, invece, procede la trattativa che dovrebbe portare Dario Saric in blucerchiato dall'Ascoli. Valida alternativa anche Grassi dal Parma, nell'ultima stagione al Cagliari.