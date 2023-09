Sampdoria, Pirlo: “Dobbiamo uscire da questo momento non felice”

Alla vigilia di Parma-Sampdoria le parole del tecnico blucerchiato: «Sarà una bella partita contro una grande squadra, che sta bene e che gioca insieme da anni. Noi siamo sereni, consapevoli delle nostre idee e della partita che vogliamo fare. Incontriamo una squadra collaudata, si vedono i risultati. Sappiamo che che dobbiamo uscire da questo momento non felice abbiamo lavorato in settimana analizzando gli errori e superare il momento difficile. Ci siamo confrontati dopo la partita col Cittadella. Li ho fatti parlare per capire le difficoltà, per capire la situazione soprattutto mentale. Ho avuto buoni riscontri. Sono fiducioso, la squadra sa cosa deve fare. Sappiamo tutti quanti che momento è. Ne vogliamo uscire fuori".