Sampdoria, primo contratto da professionista per un gioiellino: di chi si tratta

Piccoli talenti crescono. In casa Sampdoria arriva la firma del giovane Elia Tantalocchi che ha messo nero su bianco il suo nome in quello che, a tutti gli effetti, è il primo contratto da professionista.

Si tratta dunque di una lieta notizia per la società di Genova e soprattutto per il giovane atleta che proverà a lavorare duro per guadagnarsi sempre più spazio con la formazione blucerchiata. Il primo step per la sua carriera è stato fatto, toccherà a lui adesso mostrare sul campo il massimo impegno e convincere tutti.