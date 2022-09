Sampdoria, primo posto in una “sfortunata” classifica…

La Sampdoria naviga in cattive acque in Serie A. La formazione di Marco Giampaolo è in grande difficoltà in classifica e fa fatica a trovare la via del gol. Per i blucerchiati, come riportato da Il Secolo XIX, non solo imprecisione ma anche tanta sfortuna. Un dato, infatti, certifica come la squadra di Genova non sia stata fin qui la più fortunata in quanto a pali e traverse colpite.