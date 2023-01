Sampdoria, busta con proiettile per Ferrero e Garrone

Cos'è successo in casa Sampdoria

Il testo è stato scritto a mano, in stampatello. Le missiva di minacce è arrivata al quartier generale della società a Corte Lambruschini. Sull'episodio indaga la Digos che ha sequestrato la busta per analizzarla e provare a risalire ai colpevoli del gesto.

Nel primo pomeriggio odierno, inoltre, un gruppo di circa 70 ultras della squadra blucerchiata ha messo in atto una protesta davanti agli uffici della San Quirico (di proprietà della famiglia Garrone-Mondini) al momento chiusi. I tifosi hanno urlato slogan, acceso fumogeni, e attaccato un volantino con scritto "Garrone-Mondini vergogna". Secondo la Digos questa protesta non sarebbe collegata alla busta con proiettile recapitata questa mattina, modalità che non appartiene al mondo ultrà.