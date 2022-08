Sampdoria, prosegue la ricerca di un attaccante: i dettagli

La Sampdoria è alla ricerca di una svolta offensiva dopo i zero gol segnati in tre giornate di campionato. La dirigenza blucerchiata è al lavoro per soddisfare i desideri del tecnico Marco Giampaolo , ossia un attaccante che possa sostituire De Luca , dopo l'infortunio, e che contribuisca a migliorare la fase realizzativa. A tre giorni dalla chiusura del calciomercato, la Doria è dunque alla ricerca di un attaccante: in cima alla lista degli obiettivi della squadra ligure c'è sempre Grégoire Defrel . La Sampdoria rimane sempre vigile, però, per quanto riguarda Ignacio Pussetto .

Marco Giampaolo sarebbe contento di riabbracciare Defrel, classe 1991 di proprietà del Sassuolo, che con lui ha vissuto un'annata decisamente positiva proprio con la maglia della Samp: 39 presenze, 12 gol e 2 assist nella stagione 2018/2019. I blucerchiati al momento sono ancora intenzionati ad aspettare Defrel, con il club neroverde che ancora non ha aperto alla cessione. Nonostante l'obiettivo principale sia Defrel, la Sampdoria non molla per quanto riguarda Pussetto. L'argentino ha fatto rientro al Watford dopo il ritorno, in prestito, all'Udinese la scorsa stagione, nella quale ha totalizzato 31 presenze, 6 gol e 4 assist in tutte le competizioni. Un bivio di mercato per regalare a Giampaolo un calciatore in grado di incrementare il reparto d'attacco.