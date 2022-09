Sampdoria, Pussetto: “Mi piace la mentalità del club e la sua storia”

"Siamo pronti, carichi e vogliamo già giocare questa partita. Vogliamo essere a disposizione dell’allenatore. Ho scelto la Sampdoria dal primo momento, mi piace la mentalità del club e la sua storia. Mi spiace sia successo all’ultimo giorno, ma questo é stato un mercato lungo e difficile, però sono molto contento di essere qui. Adesso mi metto a disposizione dell’allenatore per la prossima partita. Giampaolo? Ci siamo salutati, mi ha chiesto come stavo perché in questa stagione non ho giocato e io gli ho detto che sto bene e sono pronto per questa nuova sfida". Infine, un messaggio ai tifosi blucerchiati: "Mi piace tantissimo lo stadio Ferraris, mi ricorda un po' l’Argentina, é uno stadio molto caldo. Sono molto orgoglioso di stare qua e non vedo l’ora di andare in campo".