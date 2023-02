Sampdoria, Pussetto operato al ginocchio e stagione finita: “Imparerò da questi giorni”

"Sono trascorsi ore, giorni, mesi molto difficili. Da un po’ di tempo mi stavo trascinando dolori al ginocchio sinistro. Chi mi è stato accanto sa molto bene quello che ho passato. Dopo visite con diversi medici, tentativi con trattamenti e non aver visto alcun risultato positivo, ho deciso insieme alla mia famiglia e all’equipe medica di optare per l’intervento chirurgico al ginocchio", ha scritto Pussetto .

"D’ora in poi lavorerò giorno dopo giorno per tornare al più presto in campo, prendere le cose positive e imparare da ognuno di questi giorni. Voglio ringraziare il dottor Ramon Cugat e tutta la sua squadra medica per la loro predisposizione e la grande attenzione mostrata in questi giorni, tutta la mia famiglia e gli amici che mi sono stati accanto. Soprattutto Agustina per esserci sempre, sei una madre unica, ti ammiro molto".