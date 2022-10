Sampdoria, Quagliarella a un gol per raggiungere il particolare record

Fabio Quagliarella , capitano della Sampdoria , rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per il mondo blucerchiato e non solo. Nonostante i suoi 39 anni ha ancora la voglia di scendere in campo e dare tutto per la maglia. L'attaccante italiano è vicino al raggiungimento del suo ennesimo record.

Fabio Quagliarella è l’uomo dei record. Quello che ha fatto in Serie A è già storia, ma può ancora dare tanto al calcio italiano e alla Sampdoria. Gli serve solo un gol per tagliare un altro traguardo importante. Con una rete l’attaccante blucerchiato diventerebbe il quarto marcatore ad essere andato a segno in 18 campionati diversi. Meglio di lui solo Francesco Totti (23), Gianni Rivera (20) e Silvio Piola (20). Per lui dovrebbe esserci spazio a partita in corso, difficile che Dejan Stankovic decida di schierarlo dal primo minuto di gioco.