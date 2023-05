Sampdoria, Quagliarella: “Mia ultima partita in A ma pronto a ripartire dalla B” 

La scelta di Fabio Quagliarella se proseguire la carriera alla Sampdoria è stata comunicata dallo stesso calciatore al termine del match contro il Sassuolo. Il bomber vuole riportare il club nella massima serie giocando in Serie B come ha sottolineato ai microfoni di Dazn: "Stasera ho vissuto tante emozioni e per l’ennesima volta ringrazio questo pubblico eccezionale. E' stata l'ultima per me in casa in Serie A con la maglia blucerchiata ma non è un addio. Se la futura società mi vuole io ci sono per la Serie B. Sono a disposizione diversamente è stato un viaggio eccezionale. Qui è casa mia e i tifosi ci sono stati sempre vicino anche quando facevamo schifo. Mai siamo stati fischiati tranne in qualche partita ma dopo il 90'. Per la Samp ho rifiutato squadre importanti e questo legame durarà per sempre. Per me è un arrivederci e mi sento di poter dare una mano alla Sampdoria e vorrei fare parte del nuovo progetto tecnico".